KUULA | Välispoliitika kompass: NATO loodab Rootsi liitumist kaitsealliansiga veel sel aastal

Ungari on varem lubanud, et nemad ei jää viimaseks ratifitseerijaks ehk arvata võib, et nad suudavad otsuse langetada veel enne Türgit. Türgi valitsus on juba otsuse teinud, kuid parlament peab selle veel kinnitama.

„Rootsi liitumine on kasulik neile endale, NATO-le tervikuna ja muidugi ka Eestile,“ ütles Roger. „Nii Rootsi kui ka Soome on meie lähedased liitlased, kellega meil on Venemaa ohule samasugune hinnang ning kes on lisaks ka sõjaliselt väga võimekad.“

Rogeri sõnul on seda juba ainuüksi kaardi pealt näha, kuidas Rootsi ja Soome liitumine Eesti julgeolekut kindlustavad. Soomest alliansis on meile juba praegu palju kasu olnud, sest kasvõi Balticconnectori gaasitoru purunemisel oli infovahetus nendega tihe. „Kahepoolsed võimalused on nüüd nii poliitise kui ka kaitsekoostöö võimaluste kohapealt suuremad,“ väitis Roger.

Soome puhul on märgiline ka asjaolu, et meie põhjanaaber sulges Venemaa hübriidrünnaku tõttu viimase piiripunkti just NATO välisministrite kohtumise ajal.

NATO välisministrite kohtumisel toimus esimest korda ka NATO-Ukraina nõukogu, mis on esimene samm Ukraina kaitsealliansi lähemale toomiseks. Suvel Vilniuses kokkulepitu andis neile võimaluse nüüd täieõiguslikult välisministrite kohtumisel laua taga istuda ning rääkida sellest, millised mured neil sõjatandril on. Varem pidi Ukraina sellistel kohtumistel pelgalt külalise rolli täitma.

„Me kõik teame, et globaalne tähelepanu Lähis-Ida sõja tõttu hajunud, kuid tänu kohtumisele oli fookus tugevalt Ukrainal ning sellel, kuidas neid aidata,“ selgitas Roger. „Ukraina seisab silmitsi karmi talvega ning me peame mõtlema sellele, kuidas nende tsiviil- ja energiataristut Venemaa rünnakute eest kaitsta.“