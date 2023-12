KOLUMN | Harri Tiido: OSCE jättis kasutamata võimaluse Vene-küsimus lõplikult lahendada

Tänavu juulis ütles Vene väekoondise „Tsentr“ komandör Ukraina rindel, kindral Andrei Mordvitšjov võib-olla kogemata välja Moskva kavad. Intervjuus Kremli-meelsele telekanalile Tsargrad TV avameelitses ta, et aega võib veel palju minna. Et kui me räägime Ida-Euroopast, mida meil on vaja… ja jättis siin lause pooleli. Otseküsimusele, kas Ukraina on vaid vaheetapp, vastas ta, et jah, see on vaid algus.