Tallinnas elavad brasiillased Gabrielle ja João: me ei kujutanud ette, et Eesti võiks meile nii palju meeldida

Nad mõlemad töötavad Wise’i turundusosakonnas veebisisu vanemspetsialistidena ja on siinse eluga igati rahul. „Me ei kujutanud ette, et Eesti võiks meile nii palju meeldida, naudime siin elamist väga. Tallinn on küll pealinn, aga see ei ole ülisuur ning siin on lihtne ringi liikuda. Hindame rahu ja vaikust ja lahe on vaadata, kuidas linn aastaaegade vaheldudes muutub – seda Brasiilias ei näe. Muidugi, vahepeal on siin külm ja pime, kuid see on vaid ajutine faas ja üks aastaaegadest.“ Ka eestlaste vaikse ja tõsise loomusega on hakatud harjuma ning proovitakse seda mitte isiklikult võtta.