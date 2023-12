Külmutatud varade teema on ka Suurbritannias väga oluline, huvi meie riigikogu menetluses oleva lahenduse vastu on päris tõsine. Andsin selle seaduseelnõu teksti talle ka üle. Ukraina kohta oli tema huvi see, kuidas uuesti initsiatiiv võtta. Britid on selle ligi kahe aasta jooksul pidevalt olnud ju „punaste joonte“ ületajad, olgu see siis tankide, pikamaarakettide või hävitajate küsimuses. Põhiteema nii brittide jaoks kui laiemalt on praegu see, kuidas tõmmata käima Euroopa kaitsetööstus. Poliitiline tahe Ukrainat aidata on olemas, aga pole tootmisvõimet selle abi käima tõmbamiseks võrreldes Venemaaga, kes on seda suutnud.