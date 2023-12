Olga Štraube: Kaja Kallas, sõpru sõjakurjategijate vastu ei vahetata

1. detsembril jahmatas Eestis paljusid, et Kaja Kallas ei hoidnud ühist boikotiliini ning otsustas minna ÜRO COP28 kliimakonverentsil ühisfotole, mis sellest, et seal oli ka Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka. Võiks ju mõelda, et mis seal erilist, kõigest üks foto. Kuid tegelikkuses on kõik märksa hullem.