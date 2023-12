2019. aastast rahandusministri ametit pidanud Martin Helme toonast nõunikku Kersti Krachti süüdistatakse selles, et too kasutas oma nõunikupositsiooni ära selleks, et altkäemaksu vastu ärimeestele Hillar Tederile, Jüri Põllule ja Toomas Tammele soodsaid otsuseid teha.