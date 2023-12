Natalie Mets: Sveta baari sulgemine on viimane hoiatus – kingime igale noorele kontserdi külastuseks 50 eurot

Eesti (alternatiiv)kultuuri tabas hiljuti kolm raputust - Raadio 2 õhtuse vööndi lõhkumine ERR-i enda poolt ning Sveta Baari ja rokiklubi Barbar sulgemine. Millist laiemat mõju avaldavad need sündmused Eesti muusika- ja kultuurivaldkonnale, saab analüüsida aastate pärast, aga vaadeldes inimeste reaktsioone ja meediakajastuste mahtu, saab juba praegu järeldada, et muusikavaldkonna ökosüsteemist on lahti rebenenud üliolulised komponendid.