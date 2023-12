ARVUSTUS | Nõudlik maraton Tšehhovi radadel. Kolm näitlejannat toovad vaatajale pisara silma

Maailmalõpp koidab ja on kolm päästepaati, mille vahel teatritegijad ja -vaatajad jagunevad. Selleks et neid jaotada, palutakse lõpetada lause „Tšehhov on...“. Valikud on kas „igavikuline“, „igav“ või „hea, kuid juba ülearu“. Viimase parve peal ohkasin, kui kuulsin Ekspeditsiooni uuest lavastusest. Siiski lootsin, et trupp toob lavale põneva ümberkirjutuse või vormimängu, mis õigustaks selle teksti järjekordset esitamist. Teatud määral sain Katariina Undi lavastusest mõlemat, kuid ma ei nimetaks seda mitte meeliülendavaks, vaid rusuvaks kogemuseks.