Zalužnõi rääkis varem, et kaitses on vaja võrreldes rünnakuga kordades vähem ressurssi ja et Venemaa armeel on pealetungid praegu kantud eeskätt poliitilistest motiividest. Ka Ukraina jaoks on mõistlikum kaitses olles hävitada vastase ressursse, sest need ei ole ka Venemaal lõpmatud.

Oleksi Arestovõtš kritiseeris juba mitu kuud tagasi, et oleks aeg hakata kiirelt rajama korralikke kaitseliine ka Luhanski oblastis, kus vastasel on lühike logistikaõlg ja lihtne tuua kiirelt juurde reserve. See, et planeeritud kujul suvine pealetung teoks ei saa, oli selge juba juulikuus. Ma ise olen korduvalt kirjutanud, et sümmeetrilise lahingutegevusega saab Ukrainal olema väga keeruline, sest vastane on õppinud eelmisel aastal tehtud vigadest. Neil on rohkem nii elavjõudu kui ka tehnikat. Praeguse info kohaselt on Ukraina lõpetanud rünnakutegevuse ka lõunarindel ning sealt on toodud üksusi Donbassi appi.