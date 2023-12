Méxicos avati Kristi Kongi mahukas isikunäitus

Kristi Kongi on loonud näitusega „The Past, the Present, the Future. It is like Indigo, Lilac, and Magenta“ („Minevik, olevik ja tulevik. See on nagu Indigo, Violett ja Magenta“) erksa, kogu galeriiruumi hõlmava värvioaasi. Põimides omavahel pildi- ja ruumikogemuse näitab Kristi Kongi uut viisi maalikunsti kogemiseks. Nii saab tema loomingust ühtlasi ka arhitektuurne väljendus. Näitusel on ruumi kõrval olulisel kohal ka ajaline mõõde – kunstnik on kasutanud värvi kui vahendit dokumenteerimaks päevade kulgu.See on Kristi Kongi teine isikunäitus Karen Huber galeriis, esimene – „Mapping the Jungle“ („Kaardistades džunglit“) – toimus 2018. aastal.