FOTOD | Arhitektuurimuuseumis esitleti raamatut Eesti teatrimajadest

Teatri ehitamine on alati sündmus, mis algab juba hoone asukoha valikust linnaruumis. Maja määrab suurel määral teatri identiteedi, annab tehnilised võimalused lavastusteks, publikuruumid omakorda mõjutavad külastajat, suunavad ja häälestavad teda. „Teater kujutab endast kahte ruumi kahe sissepääsuga, üks publiku, teine näitlejate jaoks. Seal on kaks maailma. Pimeduses istuvad inimesed kiikavad teise maailma. See on illusioon. Selleks nad teatrisse tulevadki.“ Nii on öelnud Peter Brook.