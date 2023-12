„Eesti rahva väljasuremine oli kontrolli all.“ Möödub 45 aastat viimasest suurest venestuskampaaniast

Ajalugu kujunes selliseks, et tänavu täitus kaks ümmargust arvu, mis on seotud eelviimase Eestimaa Kommunistliku Partei 1. sekretäri Karl Vainoga: 45 aastat tagasi sai ta ametisse ja 35 aastat tagasi sai ta ametist vabaks. Muidugi on ta saatus tähelepanuväärne, sest Eesti ajaloo seisukohalt oleks parteifunktsionäär Vaino piltlikult öeldes justkui ilmunud eikusagilt, et siis hiljem uuesti kaduda eikusagile. Sellegi poolest Eesti ajalukku see siberlane läks – eelkõige Moskva soovide ja suuniste kuuleka täitja ning venestamise käilakujuna.