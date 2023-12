Rain Simmul: hea kunst teeb su hingekanalid puhtaks otsekui survepesuga

Ka teatrijumalanna naeratab Simmulile praegu lahkelt. Tema viimased rollid Linnateatri lavastustes „Ülestähendusi põranda alt“ ja „Lear“ on äratanud tähelepanu ning ta on pälvinud tunnustavaid sõnu. Tänasest jõuab ekraanidele Rainer Sarneti uus pöörane kung fu-film „Nähtamatu võitlus“, kus Simmulil on väike, kuid huvitav roll.

Teie kostüümiga polnud filmis eriti vaeva nähtud. Kui keeruline on teha rolli sisuliselt paljana, üll ainult ahelad?

Külm! Kõige hullem on see, et need ketid olid lihtsalt külmad. Metall on kuum, täiesti tuline päikese käes. Ja kui sa paned ta kuskile vilusse, siis on ta külm.