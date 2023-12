SÕJARAPORT | Igor Taro: kuni ukrainlaste kahurid lasevad, leiavad okupandid oma rünnakutel rakendust ainult kahurilihana

Venelaste kaotused on neil päevil üsna massiivsed, nad üritavad iga hinnaga saavutada Avdijivka piirkonnas olulist läbimurret. See näitab ainult Venemaa hoolimatust oma kodanike suhtes ja iga elava hinge suhtes üldiselt. 140 miljoni elanikuga rahval on kahuriliha küll ja veel, mida sõjaahju saata.