Kuid päris kadalipp alles algab, sest Eesti kodakondsuse saamise eeldus on Venemaa kodakondsusest loobumine, aga Venemaa saatkonnad selle naaberriikides on peatanud kodakondsusest loobumise avalduste vastuvõtu teadmata ajaks. Seda põhjendatakse tehniliste nüanssidega, ent on raske öelda, kas see tegelikult nii on.