ÜLEVAADE JA VIDEO | Vene president käis Lähis-Idas näitamas, et on endiselt tegija. Võimalused on siiski piiratud

Vene peavoolumeedia nimetab Vladimir Putini värske Lähis-Ida visiidi üheks peamiseks tulemuseks võimalust näidata, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) käed Putinini ei ulatu ning arvestatav hulk riike on valmis temaga suhtlust jätkama. „Lääs jälgib olukorda ja teeb loomulikult järeldused, et Venemaad tuleb austada ja arvestada,“ rõõmustas Kommersandi vaatleja Dmitri Drize. „Ühtlasi ei saa teda isoleerida ja sanktsioonidega verest tühjaks jooksutada. Ja meie president teeb endiselt rahvusvahelisi visiite – tõsi küll, lühiajalisi ja ilma pikema etteteatamiseta.“