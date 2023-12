Selgus Eesti Kultuurkapitali uue nõukogu koosseis

Eesti Kultuurkapitali nõukogu juhib seaduse kohaselt kultuuriminister. „Kultuurkapitalil on äärmiselt oluline roll meie kultuurivaldkonna elujõulisuse ja mitmekesisuse tagamisel. Just Kultuurkapital annab hoogu suurele osale meie kultuuriprojektidest ja loovisikutest. Kaheaastast ametiaega alustava nõukogu ees seisab mitmeid olulisi küsimusi, mis puudutavad kogu eesti kultuuri ning panustavad oluliselt meie riigi arengusse. Ma olen kindel, et ametisse asuv Kultuurkapitali nõukogu pakub professionaalset tarkust ja samas valdkondade ülest mõistmist, mille alusel tehakse kultuurivaldkonnale vajalikke ja õiglaseid otsuseid.“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.