KULTUURIBIIT | Muusik Vambola Kriguli playlist

Vambola Krigul on õppinud Nõmme muusikakoolis flöödi-, löökpilli- ning klarneti- ja saksofonierialal ning lõpetanud löökpilli erialal Tallinna Muusikakeskkooli (1999) ja Eesti Muusikaakadeemia magistriõppe (2006). 2000. aastast töötab ta ERSOs. Krigul on aktiivselt tegev ka solisti ja kammermuusikuna, ta on nüüdismuusikaansambli U: löökpillimängija ja on kuulunud ka NYYD Ensemble’i koosseisu. 2000. aastal asutas ta löökpilliansambli PaukenfEst.