Rahandusminister Võrklaev istub ja koostab riigieelarvet. See on raske töö, numbreid on palju ja mõned neist on väga sarnased – näiteks 9 pole midagi muud kui tagurpidi pööratud 6. Tuleb hoolega meeles pidada, kumb on kumb, ja ikkagi kipub kõik kogu aeg sassi minema. Siis tõmba aga jälle maha ja hakka otsast peale.