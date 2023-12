Homod vangi, sarimõrvarid tänavale. Venemaa läbib presidendivalimiste eel uuenduskuuri

Vene presidendivalimiste kampaania on ametlikult alanud. Eile teatas föderatsiooninõukogu, et valimispäevaks määratakse pühapäev, 17. märts. Samuti teatas erakond Õiglane Venemaa eile, et esitab kandidaadiks taas president Vladimir Putini. Ka Vene ühiskonnas sõjaga alanud ümberkorraldused on erilise hoo sisse saanud just viimastel nädalatel, viidates Kremli kavatsusele riik valimiste eel põhjalikult „korda teha“.