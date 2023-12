Edgar Kaskla: Ukraina rahastamisest ei taha mõned USA valitsusliikmed kuuldagi

Kui Venemaa ründas Ukrainat ligi kaks aastat tagasi, räägiti sellest koguaeg - kas sotsiaalmeedia abil või televisioonis. See on selge, et Venemaa agressiivsust peab kuidagi pidurdama, kuna nende militaarsed ressursid ja oskused on palju tugevamad kui Ukrainal. Pealegi tehti ameeriklastele selgeks, et Ukraina rahvus ja keel on ohustatud, sest Venemaa president peab neid fašistideks, ning Ukrainat kui Venemaa osa, mida tuleb taas vallutada ja ühendada „suure isamaaga“. Kõik said aru, keda tuleb toetada.