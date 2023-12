JUHTKIRI | Vaheri vaenajad tuleb välja selgitada

Audit ise oli muidugi õnnetus kuubis. Lohakuse musternäidis, mida koostades oli eiratud kõige elementaarsemaid vorminõudeid kuni selleni välja, et asjaosalist ennast „tuli meelde“ üle kuulata alles siis, kui aruanne tegelikult valmis oli. Selline dokument koostati hoolimata teadmisest, et peale ühe inimese hea nime ja karjääri seab see löögi alla ka kogu Eesti politsei maine.