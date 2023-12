Linnahalli valvur Peeter loodab, et maja taastatakse, ehkki lootus hakkab kustuma

Kui meedias aeg-ajalt linnahallist lugusid tehakse, jääb neist peamiselt meelde see, et Raine Karbi kujundatud ja Moskva 1980. aasta suveolümpiamängudeks ehitatud maja laguneb. Peetril on seda raske kuulda. Veel raskem on vaadata, kuidas hoonet kujutatakse: alati jõuavad fotodele kõige nukramad nurgad, suured veeämbrid ja haigutav tühjus. Aga Peeter näeb seda suursugust maja hoopis teistmoodi.