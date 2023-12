Andre Hanimägi: Eesti 200 ja sotsid - tulge appi ja aidake patiseis lahendada

Parlamendi saalis toimuv on nüri ja mida aeg edasi, seda nürimaks läheb. Paraku on selle kõige hind aga mitte ainult rahaline või ajaline, vaid ka sisuline ja on ajas kasvav probleem. Erakorralised valimised on vähetõenäolised ning ei paku tegelikkuses ju ka lahendust – isegi kui mandaadid siin-seal muutuvad, siis koalitsiooni-opositsiooni vägivaikavedu võib täpselt samamoodi jätkuda ka tulevikus.