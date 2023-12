Vasakpoolsed: ühiskonda peavad panustama rohkem need, kellel on selleks rohkem vahendeid

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ehk Vasakpoolsed on ainus erakond Eestis, mis mõtleb sellele, kuidas ei peaks end enam iial üksi tundma vähemkindlustatud inimesed. Kahjuks teised Eesti poliitikud ei mõista ebakindlust, mida Eesti sisepoliitilised valikud on põhjustanud paljudele Eesti inimestele, sealhulgas noortele. Loomulikult, sattudes õppima mõningatesse Eesti n-ö eliitkoolidest või veelgi parem, mainekatesse erakoolidesse, on mõnede selliste noorte tulevik kindlustatud. Aga mõned avastavad end ühiskonnast, kus: