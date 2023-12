Andres Kaarmann: avaliku sektori kulud tuleks paariks aastaks külmutada

Eesti poliitika suurim probleem hetkel on see, et alles nüüd on alanud sisulised arutelud, mis oleks pidanud toimuma juba aasta tagasi ehk. Ehk poliitiline debatt selle üle, millist riiki me tahame ja jõuame üleval pidada? Kust tuleb selle ülalpidamiseks raha ning kas ja kui palju ise oleksime valmis täiendavalt panustama, et saada rohkem ja paremat avalikku teenust?