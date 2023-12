FOTOD | Ene Graubergi fond jagas noortele kunstnikele stipendiume ja avas näituse

Ene Graubergi allfond jagab stipendiume nii üliõpilastele kui jätkuõpinguteks noortele, kelle õpisuund on visuaalsed kunstid ja/või filosoofia. Näitusele on koondatud valik noortest kujutava kunsti alal tegutsevate kunstnike töödest, kelle õpinguid on Graubergi fondist toetatud.

„Rebeka Vaino (s 1995) trash-esteetikat ja modernismist pärit figuraalsust ühendavad värvierksad maalilõuendi palakad pole alusraamidele, vaid otse seinale kinnitatud, näitusekülastaja näeb neid kohe raamatukokku sisenedes. Sealsamas on ka Rauno Mossi (s 1977) neo-geo võtmes lahendatud kolm kubistlikku abstraktsiooni, mis suhestuvad XX saj modernismiga.,“ sõnas näituse kuraator Jaan Elken. „Stipendiaatidest on näitusel veel Londonis õpinguid ja töötamist ühitava Ruudu Ulase (s 1987) 4 ülimalt rafineeritud digitaalset printi argistest vaikeludest, mille esteetiline puhastumine kompaks otsekui religioosseid väärtusi. Liisi Külalt (s 1989), kelle väljendusvahenditeks on video ja digitaalfoto, on näitusel kaks videot – „Valguse tants“ ja „Keha mälu“ ning fotoseeria „Laine, tõmme , kiirgus“.“