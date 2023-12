Lissi Lodeson: tasakaal nihkub tagasi kontoritöö poole, sest see toob parema tootlikkuse, tiimitunnetuse ja ettevõtte kultuuri

Üha enam saab kontorist kodusem koht ja töötajate lemmikloomadest on saanud kollektiivi liikmed.

Nii kohalikud kui globaalselt tuntud ettevõtted seisavad silmitsi probleemiga, kuidas saada töötajad tagasi kontorisse. Samal ajal otsustavad teised aga minna täielikult üle kaugtööle. Kolmandaks äärmuseks on töötajad, kes vastupidiselt riiklikele soovitustele käisid vabatahtlikult kontoris terve pandeemia aja ja teeksid seda tõenäoliselt uuesti. Kuidas tekivad sellised äärmused ja mis on nende otsuste taga, et kodus töötamist toetatakse või nõutakse kontoris kohal olemist?