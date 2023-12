Maris Hellrand: Saksamaal räägitakse Eesti PISA testi tulemustest ülivõrdes!

Juba paar nädalat enne PISA tulemuste avalikustamist hakkas saksa suurim telekanal ARD huvi tundma Eesti hariduse eduloo põhjuste üle, sest nende „luureinfo“ vihjas, et Eesti on jälle Euroopa tipus. Digiriigi kuvandi tuules arvasid toimetajad, et kindlasti on just see ka meie haridusedu põhjus. Huvi oli siiras ja vastuvõtlik ka tegelike põhjuste väljaselgitamisele.