NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina leidis tagaukse – suurimaks mürsutarnijaks on tõusnud Lõuna-Korea?

Iseenesest on küll Ukraina ja Iisraeli enam kui 110 miljardise toetuspaketi hääletamisega veel mõni nädal aega, kuid järgmisel nädalal lähevad senaatorid jõulupuhkusele ning Valgel majal on selge soov küsimus lahendada enne. Seda osaliselt kindlasti ka sellepärast, et toetus on vähemalt Ukrainale juba kriitiliselt vajalik. Pentagon tunnistab, et relvatarned Ukrainale on juba mõnda aega vähenenud ning eraldatud ressursid on lõpukorral.