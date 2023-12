Ometi paikneb Badalovo ühes Ukraina läänepoolsemas nurgas. See on üks mitmest Taga-Karpaadi oblasti külast, mille moodustavad pea täielikult etnilised ungarlased. Nüüd, kui Orbán ähvardab järgmisel nädalal vetostada Euroopa Liidu ja Ukraina ühinemise läbirääkimiste alustamist, on väike ungarlaste kogukond kogu Ukraina tähelepanu keskpunktis.