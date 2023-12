POLIITKOLUMNIST | Evelyn Sepp: õpetajad on oma töö teinud. Streik tulgu!

Õpetajate töö eripära ja argielu on viimastel kuudel avalikkuses lahatud enam kui eales varem. Õpetajad olla valitsuse suhtes tänamatud, ahned, mõistmatud jne. Haridustöötajad näitavad asja teist poolt - tegelikku töökoormust, mehhanisme, mille tõttu see paljudele ülejõukäivaks kujuneb ning seda, et süsteem on täiesti katki.