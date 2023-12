Maris Lauri: kui nelja asja eirata, siis saab Eestist Euroopa kolgas

Sellest, et Eesti hinna- ja palgatase tõuseb Soome ja Rootsi lähedale, räägiti juba 1990ndatel. Viimase paari aastaga on tehtud väga oluline samm selles suunas. Kuid see tähendab, et ka töö ja toodang, mis sellist palka ja hinnataset võimaldab, peab olema lähemal Soome-Rootsi omale. Eesti senine tootmisstruktuur lihtsalt ei ole eksistentsivõimeline. Kui hoiame kangekaelselt kinni sellest, mis on, või igatseme olnut, siis vajumegi olnusse või jääme tänasesse. Ka kümneteks aastateks, mis tähendab, et noored lähevad ja andekad lahkuvad ning Eesti kogu arengupotentsiaal käib alla ja meist saabki tõeline kolgas.