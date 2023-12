Egert Rünne: ​​inimõigused pääsesid ühe erakonna pantvangist. Ning selleks polnud EKRE

EKRE jäi küll valitsusest välja, kuid populismihõngulisi ideid jagus valitsuses edaspidigi. Nii ettepanek saata välja Venemaa ja Valgevene tudengid kui ka valimisõiguse piiramise plaan riivasid põhimõtet, et juba antud õigusi ära ei võeta - see avab uksed, mida on raske uuesti sulgeda.