Eva Gutmann: kristlased on šokis - Texase kohtunik lubas aborti!

Kahe nädala pärast on jõulud, ent märkimisväärset pühademeeleolu meedia ja avalikkuse meeltes pole. See on üllatav, sest ameeriklaste jaoks on jõulud teine enim tähistatud püha. Esimesel kohal on tänupühad, mida tähistab hinnanguliselt 79% rahvastikust; jõule tähistab 78%. Arvestades, et ainult 63% ameeriklastest peab end kristlasteks, on see üllatavalt palju.