Egiptuse „valimiste“ võitja on ette teada, kuid Gaza konflikt muudab režiimi jalgealuse hapraks

Egiptlastele annab lähenevatest valimistest märku üksnes president Abdel Fattah el-Sisi nägu, mida on täis kleebitud kõik müürid ja reklaamtahvlid. Kõigil neist võib näha teda sunnitud, krampliku naeratusega kaugusse vaatamas. El-Sisi portree on levinud nii laialdaselt, et kasutatakse viimast allesjäänud sõnavabaduse akent ja internetis jagatakse temast inspireeritud meeme. Ühel levinud pildil näeb „Titanicu“ tegelasi laevatekil, mis on täis kleebitud el-Sisi valimisreklaame. Ühe anekdoodi järgi nägi rase naine tee peal nii palju el-Sisi pilte, et tema laps sündis presidendi näoga.