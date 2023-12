ARVUSTUS | Ma ei saa aru, et kõik on hästi

Ugala teatri uuslavastust „Koju“ saab vaadelda-vaagida mitmest kandist. Näidendi autor Kadri Lepp on olnud paarkümmend aastat Ugala teatri näitleja ja on nüüd vabakutseline. „Koju“ võitis teise preemia Eesti teatri agentuuri 2021. aasta näidendivõistlusel, tekst on ilmunud viie võidunäidendi kogumikus. Väheste remarkide ja lakooniliste repliikidega näitemäng annab lugejale avara kujutlusruumi. Mulle tundub, et selline tekst jätab lavastajale üpris vabad käed žanri, meeleolu, ka kujundlikkuse ja olmerealismi tasakaalu või tasakaalutuse timmimiseks.