Eerik-Niiles Kross: loodetavasti ei tuimesta jutt kriisidest meie kõigi taju niivõrd, et päris kriisi saabudes seda enam ära ei tunneks

Mis kriis Eestis täpselt puhkenud on sõltub päevast. Valik on lai ja raske on leida valdkonda, mis kriisis ei ole. Seeder on sel aastal rääkinud rahandus-, majandus-, demograafilisest-, julgeoleku, energia, usaldus-, ja parlamentarismi kriisist. Tanel Kiik on kasutanud sõna kriis sel aastal parlamendis 44 sõnavõtus. Eestis olevat rahvastiku, majandus-, tervise, haridus-, ja muidugi usalduskriis. Julgeolekukriisi Kiige meelest ei ole, on „tõsine julgeolekupoliitiline olukord.“