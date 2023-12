Asutati Olari Eltsi nimeline stipendium

Olari Eltsi sõnul saabub iga noore muusiku jaoks hetk, kus põhioskused on omandatud, janu maailmalavade järele suur ja julgust ning uudishimu ja enesekindlust piisavalt. „Siis on vaja minna ja kohtuda oma suurima mentoriga, et anda oma oskustele viimast lihvi. Kohtuda unistuste lavapartneritega, luua oma muusikaline võrgustik ja leida oma muusikutee. See kõik nõuab totaalset pühendumist ning sellele me oma stipendiumiga püüamegi kaasa aidata“, ütles Elts.