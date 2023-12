Me oleme nii rahul, et te suutsite pidada Venemaa täiemahulisele sissetungile. Teie kangelaslikkus on nii äge ja me tahame olla teie sõbrad. See paneb ka meid tundma end julge, särava ning tähtsana. Me hakkame tulema Kiievisse, et sealt pilte teha – palun üks kuulivestiga tänaval ja üks pommivarjendis – ning me lubame teile siis majanduslikku, diplomaatilist ning sõjalist tuge. Ainult palun kohelge meid laste, mitte täiskasvanutena.