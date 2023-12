SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina õnneks on Vene armees asju, mis ei muutu

Väga keeruline on Ukraina jaoks olukord Bahmutist põhja pool, kus Venemaa on edenenud nii Bogdanivka suunal kui Hromovest lääne poole. Marijnkas on Venemaa jõudnud asula läänepiiri lähedale ja veel mitte nende kontrolli all oleval territoorium on nö hall tsoon, mis tähendab, et see pole ka ukrainlaste täieliku kontrolli all.