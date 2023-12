Karl Sander Kase: kuidas meeldiks palgatõus üle 3000 euro? Kõlvarti käest saab

Enam kui 100 kandidaati sai enda töötasu Tallinna linna eelarvest. Mihhail Kõlvarti eestvedamisel on linna ja erakonna vereliinid nii läbi põimunud, et seda ei panda enam isegi tähele. Kõik selleks, et Keskerakonna vastne esimees saaks linnapea toolil jätkata.