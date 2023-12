Vägivalla muster: juba aastaid varem ründas Lasnamäe roimar naisi selja tagant kägistades

Avalikkusele on seni teadmata, et homme möödub üheksa aastat Dmitri Voronini suhtes tehtud kohtuotsusest, kus mees mõisteti süüdi vägivaldsetes röövimistes. Neil sündmustel ja tänavu mehe toime pandud tapmisel on õõvastav ühisjoon: nii nagu ta tappis Irina, selja tagant köiega puues, lähenes ta paari nädala vältel oma seitsmele ohvrile niisamuti ootamatult selja tagant. Kuus neist ohvritest olid naised.