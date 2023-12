Ainult 62% ukraina sõnadest on samad, mis vene keeles. Pole siis ime, et ma ei aru, kuidas Mõhhailo on ettekandjaga ukraina keeles suheldes tellinud lauale nii vinegreti, kartulipannkoogid, vareenikud kui ka taldrikutäie borši. Kõik korraga, nagu neil kombeks. Vaid Kiievi kotlet puudub.