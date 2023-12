SÕJARAPORT | Rainer Saks: praegusel kujul sõda jätkates tundub uus mobilisatsioon Venemaal vältimatu

Venemaa president on viimastel päevadel esinenud erinevatel armeega seotud avalikel üritustel üsnagi sõjakate ja agressiivsete arvamustega. Nendest võib välja lugeda ka tema sisemist veendumust, et Ukraina toetamine lääneriikide poolt ei taastu enam endisele tasemele ning sõda on seepärast Venemaa jaoks lähiajal võidetav.

Presidendi spontaanse iseloomuga sõnavõttudest on näha, et ta peab oluliseks veenda oma kodanikke Vene armee sõjalises võimsuses ja üleolekus ning ta seostab sellega otseselt Venemaa tuleviku. Ta saab aru, et lihtsalt ilusate tulevikupiltide maalimine ei taga talle vajalikku toetust ning Venemaa sõjalise võimekuse kahtluse alla sattumine on kõige ohtlikum potentsiaalne areng Venemaa presidendi jaoks üldse.