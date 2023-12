Joakim Helenius: leidsin riigieelarvest raha õpetajate palgatõusuks! Lõpetame abipaketi Aafrikale

Kõigile Eestis on selge, et õpetajad väärivad tasu, mis peegeldaks nende tähtsust meie riigi tuleviku kujundamise osas. See, mida praegu poliitikute poolt pakutakse, on solvang, eriti arvestades hiljutisi palgatõususid ja preemiaid, mis on makstud tipp-poliitikutele ja riigiametnikele.