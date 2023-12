Uuring: eurooplased toetavad Ukraina liitumist EL-iga, teiste püüdlejate vastu ollakse jahedam või vaenulik

ECFR-i vanemteadur Piotr Buras ütles uuringut kommenteerides, et debatt EL-i edasise laienemise praktilise külje üle on vaevalt alanud. „Brüsselist kostuv geopoliitiline retoorika varjab liikmesriikides levinud sügavat muret laienemise võimalike tagajärgede pärast ning laialdast kahtlust EL-i võimes uusi liikmeid endasse sulatada.“ Buras soovitas, et lahkhelide vältimiseks peaksid EL-i juhid püüdma kehtestada uute liikmete vastuvõtmiseks selgema ajaraamistiku, mis annaks EL-ile aega end reformida ning avalikkusele laienemise vajadust seletada.