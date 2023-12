Kas Ukrainale öeldakse ära? Euroopa Ülemkogult võib tulla ajalooliselt halb uudis

Ettevalmistused riigijuhtide Brüsseli kohtumiseks on kulgenud süngetes toonides. Mida Ungari peaminister Viktor Orbán tahab? Seekord sellest hästi aru ei saada. Teated sellest, et Euroopa Komisjon võib olla valmis andma Ungarile kümme miljardit eurot Ühtekuuluvusfondi raha, mida seni õigusriigi probleemide tõttu kinni hoiti, tekitavad paksu verd. Pole veel selge, kas selle taga on Ungari nõue, mille rahuldamise korral on nad nõus lubama Ukraina liitumisläbirääkimistele ning kinnitama kokku 70 miljardi euro jagu abi Ukrainale. Pea kindlasti on selle taga lootus, et Ungari annab järele. Politico allikate sõnul on Ungarile raha andmine Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni survestamise tulemus. Kas ja mida nad Orbániga kokku leppisid, võib selguda alles reedel, aga võib-olla ka Brüsselis hiljem lõppeval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.