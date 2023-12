MOESPIKKER | Kaks kodumaist kaubamärki, mida tasub teada ja kanda

OOMYO sai alguse 2013. aastal, kui joogaõpetajal Margo Laanveel tekkis vajadus heade joogarõivaste järele. „Aja jooksul vajadused muutusid ja selgus, et OOMYO rohelised väärtused tõid kaasa erinevaid jätkusuutlikke materjale. Täna pakume orgaanilisest puuvillast retuuse, joogariideid, viskoosist kleite, pestud villast talveseelikuid. Lisandunud on tepitud jakid ja mantlid, mis on kahtpidi kantavad, ning nendega on ideaalne erinevaid outfit’e täiendada. Peamiselt kasutame kangaid, millel on orgaanilise tekstiili sertifikaat: GOTS ja OEKO-TEX,“ tutvustab Margo Laanvee oma kaubamärki.