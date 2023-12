Gaza sõda jaotab Euroopa Liitu eri leeridesse

Kuigi Ukraina-küsimuses pole selle nädala Euroopa Ülemkogu kohtumisel üksmeelt oodata, võis vähemalt loota, et tippkohtumisel õnnestub teistes teemades tülisid vältida. Paraku trügib päevakorda ka Iisraeli ja Gaza sõja teema, millesse eurooplased väga erinevalt suhtuvad ja mille puhul ei piirdu vastasseis ühe-kahe riigi eristumisega ülejäänutest. Seda on rõhutanud ka ÜRO peaassambleel toimunud hääletused, kus osa Euroopa riike hääletab koos USA-ga Iisraeli taunivate resolutsioonide vastu ja teine osa poolt ning osa jääb erapooletuks. Sama oli oodata teisipäeva õhtul pärast lehe trükkiminekut hääletusele läinud ÜRO avalduse puhul, kus maailma riikide enamus nõudis uue vaherahu kehtestamist. Erimeelsused on nii suured, et Politico teatel ei olnud nädala alguse seisuga ülemkogu lõppdokumendi mustandis Gaza sõja kohta silpigi.